Kocaeli'de yemekte nefes borusuna yiyecek kaçan adamı aşçı kurtardı! O anlar kamerada

Kocaeli'de yemekte nefes borusuna yiyecek kaçan adamı aşçı kurtardı! O anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki belediye sosyal tesisinde yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan A.K., masadaki kişinin müdahalesi sonuç vermeyince yardıma koşan aşçı Resul Demirkıran'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. 6 Kasım'da yaşanan o anlar tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan A.K., tesisin aşçısı Resul Demirkıran'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
YEMEK YERKEN NEFESİ KESİLDİ
Olay, 6 Kasım'da Çayırova ilçesi Akse Mahallesi'nde bulunan Çayırova Belediyesi Meydan Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Tesiste yemek yiyen A.K.'nin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken A.K.'ye aynı masada bulunan kişi müdahale etti.
AŞÇI HEIMLICH MANEVRASIYLA KURTARDI
Ancak müdahalenin sonuç vermemesi üzerine durumu fark eden tesisin aşçısı Resul Demirkıran yardıma koştu. Demirkıran'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla A.K.'nin nefes borusuna kaçan yiyecek çıkarıldı. Yaşananlar, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.