Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarına burs verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 198 şehit ve gazi çocuğuna burs verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 198 şehit ve gazi çocuğuna burs verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki 198 öğrenciye toplam 2 milyon 913 bin lira burs verilecek.

Şart aranmaksızın burs imkanı sağlanacak öğrencilerin 61'i üniversite, 137'si ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alıyor.

Ödemeler, üniversite öğrencileri için 10 ay boyunca 2 bin 500 lira olarak planlanırken diğer düzeyler için 9 ay süresince bin 250 lira olarak belirlendi.

Aynı dönemde şehit ve gazi çocukları hariç 30 bin 204 öğrenci eğitim desteğinden yararlanacak.

Burs ödemeleri belirlenen periyotlarda "41 Kart" hesaplarına yatırılacak.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste