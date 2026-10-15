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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağanakta 897 personel ve 512 araçla mücadele ediyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağanakta 897 personel ve 512 araçla mücadele ediyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte dün başlayan sağanağa karşı 897 personel ve 512 araçla AFAD koordineli çalışma yürütüyor. Şiddetli yağışta İSU'ya 1258 talep, İtfaiye'ye 444 olay ve ihbar ulaşırken ekipler su baskını ve mahsur kalmalara müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan sağanağa karşı 897 personel ve 512 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte dün başlayan sağanağa karşı tüm birimlerle harekete geçildiği kaydedildi.

Alınan tedbirler kapsamında 897 personel ve 512 araçla ilde çalışmaların sürdüğünü ifade edilen açıklamada, faaliyetlerin AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin ön planda tutulduğu, su baskınlarından mahsur kalmalara kadar yaşanan olumsuzluklara müdahale edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhtiyaç sahibi vatandaşların hastaneye ve barınma merkezlerine ulaştırılmasına da destek verdi. Yağmurun şiddetini sürdürdüğü saatlerde İSU Genel Müdürlüğüne 1258 talep, İtfaiye Dairesi Başkanlığına ise 444 olay ve ihbar kaydı ulaştı. Bu kayıtlar üzerinden müdahale çalışmalarını sürdüren ekipler, riskli bölgelerde gerekli önlemleri alırken, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için de çaba gösterdi. İhtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere geçici barınma alanları da hazır tutuluyor."

Kaynak: AA
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