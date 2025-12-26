Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede filosunu 42 iş makinesiyle güçlendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele hazırlıkları kapsamında filosunu kendi öz kaynaklarıyla aldığı 42 iş makinesiyle genişletti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, karla mücadele kapsamında filoya dahil edilen 42 yeni iş makinesiyle toplam iş makinesi sayısı 352'ye yükseldi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın her geçen gün sahadaki kapasitelerini güçlü şekilde artırdıklarını belirterek, "karla mücadele" yerine "karla birlikte yaşamanın uygun yollarını bulma" yaklaşımını benimsediklerini kaydetti.

Yakın zaman için kar yağışı beklediklerini ve bunun şehir adına bereket olacağını aktaran Büyükakın, şöyle devam etti:

"O rahmet gelsin ama hayatımızı zorlaştırmasın diye ekiplerimiz hazırlıklarını tamamladı. Kocaeli'de toplam 2 bin 407 kilometre yolumuz var ve bu yolların 53 kilometresi 700 metre rakımın üstünde. Hakikaten ciddi bir alan. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü 400 metrede. Yani denize yakın yerde yağış yokken bile oralarda kar olabiliyor. Oralarda ciddi çalışma devam ediyor. Kent genelinde 92 üst geçidimiz var. Hastane bağlantı yolları 15, meydanlarımız 11 tane. Bu anlamda karın getireceği zorluklarla mücadele etmemiz gerekiyor. 352 iş makinemiz sahada ve 1200 personelimiz sahada olacak."

Büyükakın, tramvay ve otobüslerde olduğu gibi yeni araçların da tamamen Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla alındığını sözlerine ekledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu da Kocaeli'de yatırım olmadığı yönündeki eleştirilere tepki göstererek, "Kocaeli'de yatırım yoksa, bu araçlar ne? Biz günü kurtarmak için konuşanlardan değiliz. Biz hizmet için çalışanlardanız." ifadesini kullandı.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ile muhtarlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin filosuna kattığı araçlar

Büyükşehir Belediyesinin filosuna kattığı yeni araçlar, yol bakımı, kar temizleme, asfalt yama ve hafriyat çalışmalarında kullanılacak.

Bu kapsamda 5 tuz sericili kar bıçaklı kamyon-kar temizleme ve yaz dönemi yol çalışmaları yapacak araç, 5 tuz sericili kar bıçaklı asfalt yama robotu, 15 kanal kazıyıcı yükleyici, 4 ekskavatör, teleskopik yükleyici 4 tanker, 3 revize edilmiş ünimog ve 5 çift kabinli 4x4 hizmet aracı alındı.

Kışa hazırlık çalışmaları kapsamında ise 18 ayrı noktada toplam 50 bin ton tuz stoklandı.