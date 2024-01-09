Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çalışan Gazetecileri Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olarak nitelendirilen gazetecilik mesleğinin, tüm meslekler içerisinde yerinin ayrı ve çok önemli olduğunu belirtti.

Basın emekçilerinin demokratik toplumların önemli ve vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayan Büyükakın, gazetecilerin, toplumu her türlü olay ve gelişme hakkında bilgilendirme görevini gördüğünü, topluma yararlı birçok hizmeti de yerine getirdiğini bildirdi.

Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

"Kamuoyundan aldığı geri bildirimleri yerel ve genel idarelere ileten gazetecilerimiz, toplumsal iletişimi sağlama, kişiler, topluluklar, millet ve milletler arasında iletişim kurma, adeta topluma ayna tutma gibi ulvi görevleri de üstlenmektedir. Bu nedenle basın emekçilerimiz önemi yadsınamaz meslekler arasındadır. 10 Ocak'ta, çalışan gazetecilerin yaşadığı zorlukları bir gün de olsa hatırlamamızı sağlayan bu özel gün, bizim için de bir farkındalık günüdür. Şartlar ne olursa olsun, halkın haber alma özgürlüğü için meslek onuruyla çalışan, devletinin, milletinin menfaatini mesleğinin de üstünde tutan tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyor, her birine mesleki hayatlarında başarılar ve esenlikler diliyorum."