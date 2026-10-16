Kocaeli Başiskele'de Yuvacık Barajı'nda doluluk sağanakla yüzde 80'e çıktı

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Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, son günlerde görülen sağanağın etkisiyle arttı.

Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 80'e çıktı.

Kentte etkili olan yağış sebebiyle ani taşmaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için barajın 2 tahliye kapağı açılarak kontrollü su aktarımı yapılıyor.

Ekipler, baraj sularının aktığı mevkilerdeki debileri yükselen derelerde de önlem aldı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda 1 Ekim'de su seviyesi yüzde 50 ölçülmüştü.

Kaynak: AA