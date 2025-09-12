Kocaeli Başiskele'de Lojistik Deposunda Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan kimyasal maddelerle dolu lojistik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Karadenizliler Mahallesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
