Kocaeli Adliyesi'nde Hırsızlık Skandalı: 5 Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde adliye binasında, adli emanet personeli B.B., adli emanete bırakılan ziynet eşyaları ve paraları çaldığı iddiasıyla tutuklandı, 4 adliye personeli hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Olay, 11 Kasım'da İzmit ilçesindeki Kocaeli Adliyesi ana binasında meydana geldi. Adli emanet bürosunda çalıştırılmak üzere görevlendirilen ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan B.B.'nin bir süredir işe gelmediğinin tespit edilmesi üzerine adli emanet bürosu personeli tarafından ziynet ve kıymetli eşyanın sayımı yapıldı. Sayımda bir kısım ziynet eşyası ve paranın yerinde olmadığı tespit edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, B.B. hakkında gözaltı kararı verdi. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, 12 Kasım'da gözaltına alınan B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'TÜM GÖREVLİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Kocaeli Adliyesi emanet bürosunda hizmetli olarak çalıştırılan B.B hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma açılarak gözaltı kararı verildiği ve 12 Kasım tarihinde Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yakalanılarak hakkında başlatılan soruşturma sonucunda kamu kurumundan hırsızlık eyleminden dolayı hizmetli personel B.B. tutuklanmıştır. Kocaeli Adliyesi emanet deposunda görevli olan emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ve Y.A. ve yazı işleri müdürü F.Ş. hakkında adli yönden soruşturma başlatılmıştır. Disiplin yönünden tüm görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Adli emanet memuru Ç.E. hakkında ise görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Kocaeli Adliyesi emanet deposunun tüm sayım ve kontrol işlemleri yapılmaktadır. Adli emanet deposundaki görevliler hakkında adli ve idari yönden soruşturmalar devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.