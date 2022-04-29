Kocaçeşme Camii Geceleri Işıl Işıl Oldu

Aydınlatma sonrası geceleri ışıl ışıl olan cami, vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli ilçesine bağlı Kocaçeşme Mahalle Camii'ni aydınlattı. Geceleri ışıl ışıl olan cami, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından Kocaçeşme Camii'nin aydınlatması gerçekleştirildi. Elektrik bakım ekiplerinin aydınlatmayı kısa süre içerisinde tamamladığını belirten Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Mahalle Muhtarı ve mahalle sakinleri de çalışmalar nedeniyle Başkan Ergün ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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