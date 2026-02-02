Çanakkale'de Kepez Çayı yine taştı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Kocabaş Çayı taştı. Polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri aldı, araç sahipleri için uyarılar yapıldı.
KOCABAŞ ÇAYI DA TAŞTI
Çanakkale'de Kepez Çayı'nın ardından Biga ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Kocabaş Çayı da taştı. Bölgede polis ve zabıta ekipleri güvenlik önemli aldı.
Öte yandan, belediye ve polis ekipleri tarafından çay yatağında bulunan otoparktaki araçların kaldırılması için uyarılar yapıldı.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
