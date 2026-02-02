Haberler

Çanakkale'de Kepez Çayı yine taştı

Çanakkale'de Kepez Çayı yine taştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Kocabaş Çayı taştı. Polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri aldı, araç sahipleri için uyarılar yapıldı.

KOCABAŞ ÇAYI DA TAŞTI

Çanakkale'de Kepez Çayı'nın ardından Biga ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Kocabaş Çayı da taştı. Bölgede polis ve zabıta ekipleri güvenlik önemli aldı.

Öte yandan, belediye ve polis ekipleri tarafından çay yatağında bulunan otoparktaki araçların kaldırılması için uyarılar yapıldı.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Hasan Şaş'tan çok konuşulacak Icardi iddiası

Icardi için söyledikleri çok konuşuluyor: Galatasaray'ın...
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda