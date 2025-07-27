Kocaali Sahilinde Sıcak Hava Yoğunluğu

Kocaali Sahilinde Sıcak Hava Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahile akın etti. Dalgalı denizde yüzerek serinlemeye çalışan tatilciler, yetkililerin uyarıları doğrultusunda dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde sıcak hava ve nemden bunalanlar sahile akın etti.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Kocaali sahiline geldi. Tatilciler ve ilçe halkı, Karadeniz'in serin sularında yüzerek serinlemeye çalıştı.

Dalgalı denize rağmen yoğunluk yaşanan sahilde, çocuklar kumda oynarken, bazı vatandaşlar da gölgede dinlenmeyi tercih etti.

İlçede hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle dalgalı deniz nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
Bursa'daki orman yangınında yaşanan tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da vahim manzara! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen açıklandı! Galatasaray'da Berat Luş ile yollar ayrıldı

Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.