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Kocaali'de Tarım Aracı Kazası: Selim Bektaş Hayatını Kaybetti

Kocaali'de Tarım Aracı Kazası: Selim Bektaş Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kaybolan Selim Bektaş, dere yatağına devrilen tarım aracının altında ölü bulundu. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, dere yatağına devrilen tarım aracının altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dün eve dönmeyen Selim Bektaş'ın (43) ailesi ve yakınları, Görele ve Yalpankaya mahalleleri arasında arama yaptı. Gece saatlerinin ardından bugün de devam eden aramalarda, Bektaş, dere yatağına devrilen "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının altında hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
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