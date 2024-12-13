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Kocaali'de Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Kocaali'de Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşmasına neden oldu. Özellikle 900 rakımlı Çam Dağı'nda kış manzaraları görüntülendi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kent genelinde dünden bu yana etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda öğleden sonra kar yağışı başladı.

Kış manzaralarının oluştuğu bölge havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
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