Dem Partili Kılıç Koçyiğit: "Çocukların Donarak Ölmesine Yol Açan Bu Kuşatma, Savaş Değil Sivilleri Hedef Alan Bilinçli Bir Yok Etme Politikasıdır"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sosyal medya hesabında Kobani'de dört çocuğun soğuktan donarak ölmesine ilişkin paylaşım yaptı. Koçyiğit paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

" Kobani'de kuşatma ve saldırılar nedeniyle dört çocuk soğuktan donarak öldü. HTŞ–DAİŞ ve Türkiye'ye bağlı paramiliter güçlerin saldırıları, yolların kapatılması ve elektrik, su, ilaç, yakıtın kesilmesi açık bir toplu cezalandırma ve soykırım girişimidir. Çocukların donarak ölmesine yol açan bu kuşatma, savaş değil sivilleri hedef alan bilinçli bir yok etme politikasıdır. Türkiye ve dünya kamuoyu bu suça sessiz kalarak sorumluluktan kaçamaz. Uluslararası kurumları ve ilgili tüm tarafları derhal harekete geçmeye, Kobani kuşatmasını kırmaya ve bu insanlık suçlarını durdurmaya çağırıyoruz. Sessizlik suça ortaklıktır; Kobani yalnız değildir."