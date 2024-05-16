Kobani Davası'nda tutuklu 4 isim tahliye edildi

(ANKARA) - Kobani Davası'nda açıklanan karar doğrultusunda Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli tutuklu bulundukları Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nın Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü 83'üncü duruşmasında karar açıklandı.

Sebahat Tuncel 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Ayla Akat Ata 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ata'nın, tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Ayşe Yağcı, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklulukta geçen süre nedeniyle tahliyesine karar verildi. Meryem Adıbelli ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliyesine karar verildi.

Haklarında tahliye kararı verilen Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli tutuklu bulundukları Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi.

Tahliye sonrası konuşan Tuncel, "Kobani Davası başından beri bir hukuksuzluk ve intikam davasıydı. Dayanışma cezalandırıldı bugün. Adalet sağlanmış değil, aksine adalet katledildi bu dosyayla. Bizi yargılayan heyet değildi, aslında cübbesini giymiş AKP'lilerdi, Cumhur İttifakı'ydı" dedi.