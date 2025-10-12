Haberler

KOAH Hastası Nazife Buğdaycı Hava Ambulansı ile Konya'ya Sevk Edildi

KOAH Hastası Nazife Buğdaycı Hava Ambulansı ile Konya'ya Sevk Edildi
Seydişehir'de solunum sıkıntısı yaşayan 73 yaşındaki KOAH hastası Nazife Buğdaycı, entübe edilerek hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi. Hastanın kalbi durduktan sonra yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Seydişehir'de solunum sıkıntısı çeken ve entübe edilen hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Solunum sıkıntısı yaşayan KOAH hastası olduğu bildirilen Nazife Buğdaycı (73) evinde rahatsızlandı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine, 112 sağlık ekipleri tarafından evinden alınan Buğdaycı, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalbi duran ve yapılan müdahale ile hayata döndürülen ve entübe edilen Nazife Buğdaycı Millet Bahçesine inan hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
