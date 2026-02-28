Haberler

Ekipler, yolu kardan kapalı mahalledeki KOAH hastasına 4,5 saatte ulaştı

Güncelleme:
Erzurum'un Oltu ilçesinde kapalı yolda rahatsızlanan KOAH hastası, sağlık ekiplerinin 4,5 saatlik karla mücadele çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yolun açılmasının ardından yapılan ilk müdahale ile hastanın durumu iyiye gitti.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yolu kapanan mahallede rahatsızlanan KOAH hastası, 4,5 saat süren karla mücadele çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Oltu ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Yaylaçayır Mahallesi'nde yaşayan KOAH hastası Şahistan Bektaş (75) rahatsızlandı. Yoğun kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle oksijensiz kalan Bektaş için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Saat 17.00'de yapılan ihbar sonrası harekete geçen sağlık ekipleri, yol kapalı olduğu için mahalleye ulaşamayınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri devreye girdi. İş makineleri, kar tabakasının yaklaşık 50 santimetre olduğu yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

Yaklaşık 4,5 saat süren bir mücadelenin ardından mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Bektaş'ın evine gitti. İlk müdahalesi evde yapılan Bektaş, sağlık ekipleri tarafından yolun açık bölümünde bekleyen ambulansa kadar taşındı. Ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bektaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
