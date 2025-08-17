KOAH Hastası Hava Ambulansıyla Hastaneye Kaldırıldı

KOAH Hastası Hava Ambulansıyla Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde KOAH hastası Selma Uslu, psikolojik yardıma ihtiyaç duyarak hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı. Araç ulaşımının zor olduğu bölgede, sağlık ekipleri hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası, hava ambulansıyla bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Küpe Çukuru mevkisinde hayvancılıkla geçimini sağlayan, Bozahmetli yörüklerinden olduğu öğrenilen Selma Uslu aniden rahatsızlandı.

KOAH??????? hastası olan ve nefes almakta zorlanan Uslu'nun yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, araç ulaşımının zor olması nedeniyle hava ambulansı gönderildi.

Uslu, hava ambulansı ile 2 bin 575 metre rakımlı bölgeden alınarak Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia

Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.