KOAH Hastası Hava Ambulansıyla Hastaneye Kaldırıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde KOAH hastası Selma Uslu, psikolojik yardıma ihtiyaç duyarak hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı. Araç ulaşımının zor olduğu bölgede, sağlık ekipleri hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası, hava ambulansıyla bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.
Küpe Çukuru mevkisinde hayvancılıkla geçimini sağlayan, Bozahmetli yörüklerinden olduğu öğrenilen Selma Uslu aniden rahatsızlandı.
KOAH??????? hastası olan ve nefes almakta zorlanan Uslu'nun yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye, araç ulaşımının zor olması nedeniyle hava ambulansı gönderildi.
Uslu, hava ambulansı ile 2 bin 575 metre rakımlı bölgeden alınarak Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel