Karaman'da Nevruz Bayramı kutlandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "21 Mart Nevruz Bayramı" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan çarşıda düzenlenen programa, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş ve Prof. Dr. Murat Ertekin, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Ak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, "Bu yıl çok şükür yağış anlamında bereketli bir yıl oldu ve şimdi bu bereketli yağışların ardından baharı karşılıyoruz. İnsanlar için durağanlıktan sıyrılarak neşeyi, dirilişi ve canlanmayı ifade eden Nevruz'un bölgemiz ve ülkemiz için de bolluk ve bereket getirmesi en büyük temennimizdir." dedi.

Program mehter takımının konseri ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. Üniversite personeli ve öğrenciler Rektör Ak tarafından yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Program, Nevruz Bayramı kapsamında gelenekleşen örs üzerinde çekiçle demir dövme, yumurta tokuşturma ve ok atmayla sürdü.

Kutlamalara katılan üniversite personeli ve öğrencilere ikramlarda bulunuldu.