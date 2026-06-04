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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Klozete Maddeleri Dökmeye Çalıştı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Klozete Maddeleri Dökmeye Çalıştı
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Sakarya'da polisten kaçan şüpheli, uyuşturucuları klozete dökmek istedi ancak sifon çalışmayınca maddeler ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

SAKARYA'da polis ekiplerinin takibe aldığı M.R.C. (38), yakalanacağını anlayınca bir iş yerinin lavabosuna girerek uyuşturucu maddeleri klozete dökmeye çalıştı. Klozetin sifonunun çalışmaması üzerine uyuşturucularla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde yürütülen çalışmalarda, M.R.C. isimli şüphelinin uyuşturucu madde satacağı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheli, polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı sırada bir iş yerinin lavabosuna girerek yanında bulunan uyuşturucu maddeleri klozete döktü. Ancak klozetin sifonunun çalışmaması üzerine maddeler ekipler tarafından ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde 17 gram sentetik cannabinoid, 11,80 gram uyuşturucu emdirilmiş peçete ile 4,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 35 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.C., mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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