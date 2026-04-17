Hollandalı Havayolu Şirketi Klm, Artan Yakıt Maliyetleri Nedeniyle Onlarca Uçuşu İptal Etti

LAHEY, 17 Nisan (Xinhua) -- Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, artan uçak yakıtı maliyetleri nedeniyle mayıs ayında Amsterdam Schiphol Havalimanı'na yapılması ve bu havalimanından gerçekleştirilmesi planlanan 80 uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

Şirketten perşembe günü yapılan açıklamada, etkilenen rotaların Avrupa içi seferler olduğuna dikkat çekilerek, mevcut koşullar altında söz konusu uçuşların finansal açıdan sürdürülebilir olmadığı belirtildi. İptallerin, söz konusu dönemde Avrupa'daki uçuş programının yüzde 1'inden daha azını oluşturduğu ifade edildi.

Değişikliklerden etkilenen yolcuların, bir sonraki uygun uçuşlara yeniden rezervasyon yapabileceği belirtildi.

L'Actualite'nin bildirdiğine göre, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol aynı gün yaptığı açıklamada, mevcut tedarik kesintilerinin devam etmesi halinde Avrupa'da sadece yaklaşık altı haftalık jet yakıtı kalabileceği uyarısında bulundu.

