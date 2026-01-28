Hollanda hava yolu şirketi KLM, ikinci bir duyuruya kadar Tel Aviv'e uçuşları iptal ettiğini açıkladı

Haberler

Güncelleme:
Hollanda'nın KLM hava yolu şirketi, mevcut güvenlik durumu nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na olan uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar iptal ettiğini açıkladı. Şirket, yolcuların güvenliğini öncelik olarak belirttiklerini vurguladı.

Hollandalı hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, KLM'nin en önemli önceliğinin yolcuların ve mürettabatın güvenliği olduğu ve "mevcut güvenlik durumu ve operasyonel uygulabilirlik göz önüne alınarak bu aşamada Tel Aviv'e uçuşların yeniden başlatılmaması kararı alındığı" belirtildi.

Açıklamada, "Gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz. Güvenli ve sorumlu bir şekilde uçuş mümkün olduğunda, müşterilerimize tekrar uçuşları açacağız." ifadesine yer verildi.

KLM hava yolu, bölgede artan gerilim nedeniyle 23 ve 24 Ocak'taki Tel Aviv uçuşlarını iptal ettiğini duyurmuştu. Şirket Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak bazı uçuşları da iptal etmişti.

İsrail'in resmi yayın organları, ABD'nin gelecek günlerde İran'a olası bir saldırı düzenleyebileceği yönünde değerlendirmeler bulunduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
