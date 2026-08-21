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Klimada Mahsur Kalan Kedi Plaj Çantasıyla Kurtarıldı

Klimada Mahsur Kalan Kedi Plaj Çantasıyla Kurtarıldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir binanın üçüncü katındaki klima ünitesinde mahsur kalan sokak kedisi, apartman sakini Berat Yıldırım'ın USB kablosuyla bağladığı plaj çantasını sarkıtmasıyla kurtarıldı. Yıldırım, çantayı klimanın üzerine indirerek kedinin içine girmesini sağladı ve balkona çekerek hayvanı güvenle kurtardı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde binanın üçüncü katı dış cephesindeki klima ünitesinde mahsur kalan kedi, apartman sakininin balkondan sarkıttığı plaj çantasıyla kurtarıldı.

Kadriye Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesine takılı klimada mahsur kalan sokak kedisini fark eden Berat Yıldırım, plaj çantasını USB kablosuyla bağlayıp, klimanın üzerine sarkıttı. Yıldırım, kedinin çantaya girmesi için bir süre uğraştı. Patileriyle çantaya tutunan kedi, balkona çekilerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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