Klasik Gitar Virtüözü Julia Schuler, AKM'de Konser Verecek

Klasik gitar virtüözü Julia Schuler, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.

Arjantinli gitar virtüözü Ricardo Moyano'nun konuk sanatçı olarak sahne alacağı konser 12 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Schuler, Türk, Brezilya ve Akdeniz müziklerinden seçkin eserleri klasik gitarla yorumlayarak dinleyicilerine kültürlerarası bir müzik yolculuğu sunacak.

Konserde Aşık Veysel'in "Kara Toprak", Ali Ekber Çiçek'in "Haydar Haydar", anonim halk türküsü "Sarı Gelin" ve "Yüksek Yüksek Tepeler" gibi Anadolu'nun unutulmaz ezgilerine de yer verilecek.

Sanatçı ayrıca, kendisine mentorluk yapmış İtalyan besteci ve gitarist Carlo Domeniconi'nin Türk, Arap ve Hint müziğinden esinlenerek bestelediği eserleri de yorumlayacak.