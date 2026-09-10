Haberler

KKÜ Rektörü Aslan, 8. yılını değerlendirdi

KKÜ Rektörü Aslan, 8. yılını değerlendirdi
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda 8. yılını değerlendirdi.

Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda 8. yılını değerlendirdi.

Aslan, Türkiye Yüzyılı Kongre Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 8 yılda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göreve geldiği yılda KKÜ'nün uluslararası görünürlüğünün bulunmadığını belirten Aslan, 3 yıl sonra KKÜ'nün uluslararası görünürlük kazandığını ve 18 farklı göstergede yerlerini aldıklarını ifade etti.

KKÜ'nün bünyesinde bulunan tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi hastanelerine büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Aslan, hastanelerdeki birçok cihazı yenilediklerini ve 33 milyona yakın kaynak ayırdıklarını söyledi.

Aslan, engelsiz üniversite ile ilgili KKÜ'nün 11 bayrak ve nişana sahip olduğunu ve 14 bin üniversite arasında 3 bin 57'nci sırada olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı

Piyasaların odaklandığı veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! 2 kişi öldü, avukat ağır yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler

Tarlada insan avına çıktılar
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor

Arda Güler beklenen imzayı atıyor
Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim! Ahmet'in hayali 2 tüp kana bağlı!

Ahmet'in Harvard hayali 2 tüp kana bağlı
Medvedev'den dünyayı alarma geçiren nükleer çıkış: Birkaç adım kaldı

3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım hakkında çıkan iddialara yalanlama

Fenerbahçe'den güne damga vuran o iddia için jet hızında yalanlama
Seferihisar Belediye Başkanı'nın mesajlarında Uğur Dündar detayı ortaya çıktı

Belediye Başkanının sevgilisiyle mesajında Uğur Dündar detayı
Faiz, dolar ve altın üçgeni: Vatandaşı ne bekliyor?

Faiz, dolar ve altın üçgeni: Vatandaşı ne bekliyor?