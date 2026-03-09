Haberler

MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandırıldı

MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandırıldı
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini artırmak amacıyla 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini KKTC'ye konuşlandırdığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
