MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandırıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı