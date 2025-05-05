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KKTC ve GKRY Liderleri Kıbrıs'taki Görüşmelerde Sınır Kapılarını Ele Aldı

KKTC ve GKRY Liderleri Kıbrıs'taki Görüşmelerde Sınır Kapılarını Ele Aldı
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, BM kontrolündeki ara bölgede bir araya gelerek yeni sınır kapıları, mezarlık onarımları ve diğer konuları görüştü. Tatar, Rumların tutuklama politikasını gündeme getirirken, Hristodulidis ilerlemenin yavaş olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart???????'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında açılması planlanan yeni sınır kapıları, iki taraftaki mezarlıkların onarılması, çevre ve iklim değişliği konusunda yeni atılacak adımlar ve KKTC'de toprak alan yabancılara yönelik Rumların uyguladıkları tutuklama politikalarının ele alındığı öğrenildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, GKRY'nin kuzeyde mülk alanlara karşı tutuklama politikasına yönelik sorunları toplantıda aktardığını belirterek, BM Genel Sekreteri'nin, Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak yeniden Maria Angela Holguin Cuellar'ı atamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, iki ülke arasındaki geçiş kapıları konusunda duruşunun aynı olduğunu vurgulayarak, Haspolat ve Akıncılar geçiş noktalarını bugün yine gündeme getirdiğini kaydetti. Ersin Tatar, karşı tarafın geçiş koridoru konusunda ısrarının devam ettiğini söyledi.

GKRY Lideri Hristodulidis de Kıbrıs meselesinde yavaş ilerleme sürecinin bir işe yaramadığını ileri sürdü.

Hristodulidis, toplantıda beklediği sonuçların çıktığını kaydederek, KKTC'den mülk alan yabancılara yönelik GKRY'nin uyguladığı yaptırımlar ve tutuklama politikasını kaldırmaları yönündeki KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın isteklerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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