KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 13 Kasım'da ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Görüşmelerde Kıbrıs meselesi ve Türkiye-KKTC ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak.
AÇIKLAMA YAPILDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.
GÜNCEL GELİŞMELER ELE ALINACAK
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek, ayrıca Türkiye-KKTC ilişkileri tüm yönleriyle ele alınacak.