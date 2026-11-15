KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü Taksim'de törenle kutlandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, 1. Ordu ve Garnizon Komutanlığını temsilen Korgeneral Rasim Yaldız, KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, diplomatik temsilciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. KKTC İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende, İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Berkay Akman, Rauf Denktaş'ın "Benim iki bayrağım var", Namık Kemal İlkokulu öğrencisi Nil Akarsu ise "Kıbrıs Destanı" şiirini okudu.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Mendeli, törende yaptığı konuşmada, Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere rahmet diledi.

Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü İstanbul'da kutlamaktan mutluluk ve onur duyduğunu belirten Mendeli, şunları kaydetti:

"Bugün KKTC'nin kendi geleceğine sahip çıkma iradesini, dünyaya ilan ettiği, tarihi bir gündür. Cumhuriyetimizin 43. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu anlamlı günü İstanbul'da bir kez daha sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk ve onur duymaktayım. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Tören, anıt önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA