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Tatar: Kıbrıs'ta çözüm iki devletli yapıyla mümkün

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- "Kıbrıs'ta bir anlaşma ancak iki devletli bir yapıyla olur. Eğer anlaşma olmazsa Kıbrıs Türkü, ana vatanın desteğiyle vatanına, toprağına, gök vatanına, mavi vatanına ve milletine sahip çıkacaktır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta bir anlaşma ancak iki devletli bir yapıyla olur. Eğer anlaşma olmazsa Kıbrıs Türkü, ana vatanın desteğiyle vatanına, toprağına, gök vatanına, mavi vatanına ve milletine sahip çıkacaktır." dedi.

Kentteki temasları kapsamında Alanya Kaymakamlığını ziyaret eden Tatar, ardından MHP Alanya İlçe Teşkilatına geçti.

Tatar, daha sonra MHP Alanya İlçe Teşkilatınca Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kıbrıs Türkü'nün Milli Mücadelesi" konulu konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Tatar, 307 yıl boyunca Osmanlı yönetimindeki Kıbrıs'ın bir bakıma Türk adası olduğunu belirterek, adada istikrarın Osmanlı dönemiyle geldiğini ifade etti.

Kıbrıs'ta Türklerin yaşadığı sıkıntıların 1878 yılında İngiltere'nin adayı kiralamasıyla başladığını dile getiren Tatar, İngiltere'nin yardımlarıyla Ege Adaları, Rodos ve Girit'in Yunanistan'a bağlandığını, Kıbrıs'ın da aynı şekilde bağlanmak istendiğini kaydetti.

Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama çabalarında çok sayıda Türk'ün şehit edildiğini hatırlatan Tatar, ana vatan Türkiye'nin çabaları, mücadelesi ve 1955 yılından sonraki süreçte elde ettiği tek taraflı garantörlük hakkıyla bugünlere gelindiğini vurguladı.

Türkiye'nin 1974 yılındaki müdahalesiyle bugünün temellerinin atıldığını belirten Tatar, önce otonom, ardından federal yapı ve son olarak 1983 yılında KKTC'nin kurulduğunu anımsattı.

"Türkiye ile KKTC'nin işbirliği önemli ve değerlidir"

Türkiye için adanın stratejik öneminin son yıllardaki gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığına dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de mavi vatanda ve gök vatanda çıkarlarımızı, güvenliğimizi terk etmek yanlış olur. Ana vatan, yavru vatan, gök vatan ve mavi vatanla geleceğe güçlü adımlarla yürüyebilmeliyiz. Ekonomik, enerji politikaları ve siyasi olarak Türkiye ile KKTC'nin işbirliği önemli ve değerlidir. Milli bekamız, geleceğimiz, gelecek nesillerimiz ve Türkiye'miz için KKTC'yi yaşatmamız gerekmektedir."

Türk Devletleri Teşkilatı'na üyelik sürecine de değinen Tatar, 2022 yılında Türkiye'nin gayret ve destekleriyle KKTC'nin teşkilata üye olarak tarih yazdığını ve tüm dünyaya önemli mesajlar verildiğini ifade etti.

Tatar, Kıbrıs'ta çözümün ancak iki devletli bir yapıyla mümkün olabileceğini vurgulayarak, "KKTC, Kıbrıs Türklerinin namusu, geleceği ve varlığının teminatıdır. Kıbrıs'ta iki ayrı millet vardır. KKTC var olmak zorundadır. Bu kadar mücadelenin boşa çıkmasına kimse müsaade edemez. Kıbrıs'ta bir anlaşma ancak iki devletli bir yapıyla olur. Eğer anlaşma olmazsa Kıbrıs Türkü, ana vatanın desteğiyle vatanına, toprağına, gök vatanına, mavi vatanına ve milletine sahip çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İki devletli siyasetin Türkiye'nin desteğiyle milli siyaset haline geldiğini belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Kıbrıs ziyaretlerinde bu kararlılığı dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini sözlerine ekledi.

Konferansa ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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