Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KKTC'nin 43. kuruluş yılında Türk savaş gemileri Girne ve Gazimağusa'da halka açılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Türk savaş gemileri pazar günü Girne ve Gazimağusa limanlarında halkın ziyaretine açılacak. Gemiler, 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında pazar günü Türk savaş gemileri, Girne ve Gazimağusa limanlarında halkın ziyaretine açılacak.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından ulaşılan bilgiye göre, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi (P-1214), TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ve TCG Karataş Karakol Gemisi (P-1212), KKTC'de liman ziyareti yapacak.

Liman ziyareti yapacak olan TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi (P-1214) Girne Turizm Limanı'nda, TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ve TCG Karataş Karakol Gemisi (P-1212) ise Gazimağusa Ticari Limanı'nda, 15 Kasım Pazar günü 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

Kaynak: AA
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu104

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda22

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Zonguldak Ereğli'de palamut bolluğu! Kilosu 40 lira, tekneler isteyene ücretsiz balık dağıtıyor

Kilosu 40 liraya satılıyor! Tekneler isteyene bedava dağıtıyor
Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...50

Gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı12

MEB'den köklü değişiklik! Yıllardır süren uygulama yasaklandı
Erzurum'da soğukta üşüyen meyve satıcısının tüm ürünlerini aldılar! Güvenlik görevlileri evine kadar bıraktı

Soğukta titreyen satıcıyı gördüler! Tezgahtaki her şeyi aldılar
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu70

Parti değiştiren belediye başkanları için söyledikleri salonu coşturdu