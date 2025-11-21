KKTC'nin 42. Yıl Dönümünde Dostluk Maçı Yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla TBMM ve Cumhuriyet Meclisi'nin milletvekillerinden oluşan futbol takımları dostluk maçı yaptı.

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşılaşma öncesinde tören düzenlenerek katılımcılara madalya verildi.

Törende konuşan Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, katılımcı milletvekillerine teşekkür ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz olduğunu ifade etti.

Öztürkler, KKTC'ye her alanda olduğu gibi sporda da uygulanan ambargolara dikkat çekerek, "Buradan bizlere uygulanan haksız izolasyonların kaldırılmasını talep ediyor ve KKTC'nin tanınması çağrılarımızı yineliyoruz." diye konuştu.

Maç öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Dostluk kazansın fakat ben bugün KKTC'yi tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Sancaklı, iki kardeş ülke meclisleri arasında yapılan dostluk maçının bağları daha da güçlendireceğine işaret ederek, her platformda KKTC'ye destek verdiklerini vurguladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara Milletvekili Fatih Şahin de TBMM ve Cumhuriyet Meclisi futbol takımları arasında hem dostluk hem de rekabet bulunduğunu belirterek, "Bugün bu dostluğun yeni bir halkasını birlikte yaşayacağız." dedi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, karşılaşmanın kazananın dostluk olduğunu belirterek, gelecek yıl sadece Türkiye ile KKTC değil tüm Türk devletlerinin meclisleri ile ortak bir futbol turnuvasında futbol oynamak istediklerini söyledi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da TBMM'nin asıl oyuncuları ile sahaya çıkmayarak KKTC'ye jest yaptığını dile getirerek, oynanan bu karşılaşma ile dostluk ve kardeşliğin kazanacağını vurguladı.

Karşılaşmayı KKTC Cumhuriyet Meclisi milletvekillerinden oluşan futbol takımı 4-3 kazandı.