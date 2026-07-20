Haberler

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, KKTC Başkonsolosu Erek Çağatay, harekatın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve barış için dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

Törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Çağatay, programdaki konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü büyük coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.

Harekatın, KKTC'nin tarihine yön verdiğini vurgulayan Çağatay, "20 Temmuz 1974, Kıbrıs'a barışın gelmesinin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günün önemi kuşkusuz bizler için çok büyüktür." dedi.

Çağatay, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, bugün içinde bulunduğumuz süreç de dahil olmak üzere Kıbrıs Türk tarafı olarak ana vatan Türkiye'nin desteğiyle Ada'da adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde güçlü desteğimizi sürdürmekteyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta mevcut olan iki devletin egemenliğinin güvence altına alınacağı bir zemin temeline de adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılabileceğini, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle tüm dünyaya ilan etmektedir."

Kaynak: AA / Serkan Avci
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu

Yamal Trump'ın kabusu oldu! Kupa töreninde yaptığı harekete bakın
Oğuzhan Uğur dosyasında bahis baronu Derkan Başer çıktı

Oğuzhan Uğur'u zor günler bekliyor! Dosyasından "Baron" çıktı
Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meselenin iç yüzü

Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meselenin iç yüzü
Diva’dan estetik açıklaması! “Seda Sayan ve Safiye Soyman yüzünden”

Diva’dan estetik açıklaması! “Seda Sayan ve Safiye Soyman yüzünden”
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu