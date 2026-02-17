Haberler

KKTC'de hava trafik kontrolörleri iş bıraktı; hava trafiği durdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'nda hava trafik kontrolörlerinin grev kararı alması sonucu hava trafiği durduruldu. Uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazıları çevre havalimanlarına yönlendirildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Ercan Havalimanı'nda hava trafik kontrolörlerinin iş bırakma eylemi nedeniyle hava trafiği durdu.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikası, Ercan Havalimanı'nda görev yapan hava trafik kontrolörlerinin grev kararı aldığını duyurdu. Kararın ardından kontrolörler iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Grev nedeniyle havalimanında iniş ve kalkışlar durduruldu. Hava trafiğinin durması üzerine Ercan Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar bir süre havada tur atarken, bazı uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. İstanbul-Ercan seferini yapan bir uçak ise Adana Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

