KKTC, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyidi için dünyaya çağrı yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesinin gerektiğini vurgulayarak uluslararası camiaya bu yönde adım atması hususunda bir kez daha çağrıda bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, KKTC'nin Türkiye ile müşterek yürütülen Kıbrıs konusuna ilişkin resmi politikasının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü ilkelerine dayandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, Ada'da kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesi uluslararası toplumun KKTC'nin eşit statüsünü kabul etmesi gerektiğinin altı çizilerek, "Ada'da yan yana yaşayan iki ayrı halk ve iki ayrı bağımsız ve egemen devletin varlığı temel gerçekliktir. Bu gerçekler dışında yürütülen politikalar başarısızlığa mahkum olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Son günlerde gündeme gelen "dönüşümlü başkanlık" konusuna işaret edilen açıklamada, "(Bu husus) onlarca yıl müzakere edilen, ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafının KKTC'nin eşit statüsünü kabul etmeyen ve yönetim ile kaynakları paylaşmayı reddeden maksimalist ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle çöken modelin bir unsuru olmakla birlikte, üniter bir devletin yönetim şeklini öngörmekte ve KKTC'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü pozisyonu ile taban tabana zıt bir politikayı ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, KKTC'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesi ve uluslararası camianın bu yönde adım atması için bir kez daha çağrıda bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Benzeri bir anlayışla, Avrupa Parlamentosu'nda 'Kıbrıs Türklerine ayrılan iki sandalye hakkından' bahsetmek ve bunlara sahip çıkmaya çalışmak Kıbrıs Türklerinin yer almadığı ve temsil edilmediği, Rum tarafının 1963 yılında silah zoruyla gasp ettiği sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti' statüsünü ve bu statü ile AB üyeliğini kabul etmek anlamına gelmektedir. Bunların kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte, bu yönde yapılacak çalışmalara Kıbrıs Türk Halkının destek vermesi de beklenmemelidir."

Kaynak: AA