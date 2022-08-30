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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan mevkidaşı Çavuşoğlu'na 30 Ağustos ziyareti

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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan mevkidaşı Çavuşoğlu'na 30 Ağustos ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu misafir etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu misafir etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda mevkidaşı Ertuğruloğlu'yla bir araya geldiğini duyurdu.

Mesajda, "Zafer günümüzde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu misafir ediyoruz. Bizi ortadan kaldırmaya teşebbüs edenlerin hayallerini 1922'de de 1974'te de yıktık, birlikte yok ettik. Günümüz kutlu olsun!" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Karaca - Güncel

Tahsin Ertuğruloğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs Güncel Haberler

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