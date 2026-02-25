Haberler

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Güncelleme:
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, iftar programı için KKTC'ye gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki bağlar vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, iftar programına katılmak üzere KKTC'ye gelen BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ertuğruloğlu, görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağlara dikkati çekerek, ramazanda iftarın kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini, birlik ve dayanışmayı artırdığını belirtti.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Destici ve heyetine çalışmalarında başarılar diledi.

Destici de Türkiye ile birlikte yürütülen egemen eşit iki devlete dayalı milli Kıbrıs davasına destek verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
