KKTC'de "Türk Mutfağı Haftası" kutlandı

KKTC'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen 'Bir Sofrada Miras' etkinliğinde, 16 farklı üniversiteden yaklaşık 100 uluslararası öğrenci Türk mutfağının zengin lezzetlerini deneyimledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Bir Sofrada Miras" etkinliği yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa İletişim Müşavirliği, Eğitim Müşavirliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Program Ofisi ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yapılan etkinlik, Girne Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türk mutfağının köklü tarihi, kültürel mirası, paylaşım geleneği ve kuşaktan kuşağa aktarılan zengin lezzetleri, KKTC'de öğrenim gören yabancı öğrencilerle buluşturuldu.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğünün katkılarıyla, KKTC'de bulunan 16 farklı üniversitede gastronomi ve turizm bölümlerinde okuyan yaklaşık 100 uluslararası öğrenci, programda, Türk mutfağının seçkin örneklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikte, Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi Bölümü Koordinatörü Kemal Ferit ile Uluslararası Final Üniversitesi öğretim görevlilerinden Selim Yeşilpınar, Türk mutfağına ilişkin söyleşi yaptı.

Daha sonra "Bir Sofrada Miras" menüsü katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

