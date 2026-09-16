KKTC'de TİKA'nın yaptırdığı Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi hizmete giriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 1974 yılındaki Rum saldırıları sonucu öldürülerek toplu mezarlara konulan Kıbrıslı Türklerin anılarını yaşatmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yaptırdığı Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi hizmete giriyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, şehit yakınlarının, 1974'teki Rum saldırılarında hayatını kaybeden ve toplu mezarlara konulan Kıbrıslı Türk şehitlerin anılarını yaşatmak üzere müze yapılması talebi üzerine, TİKA Lefkoşa Program Koordinasyon Ofisi harekete geçti.

Sandallar köyünde daha önce 16 öğrencisinden 14'ünü Rum saldırılarında kaybeden bir ilkokul olan, 1930 yapımı tarihi bina tadilattan geçirilip tefriş edildikten sonra müzeye çevrildi.

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'nde, başta Rum EOKA terör örgütü ve güvenlik güçlerince şehit edilen okul öğrencileri olmak üzere 14 Ağustos 1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerindeki toplu katliam kurbanı Kıbrıslı Türklere ait fotoğraflar, mektuplar, kıyafetler ve diğer kişisel eşyalar sergilenecek.

Ayrıca ortak hafıza oluşturmak ve tarihi sürecin hatırlatılması amacıyla bilgiseller ve veriler de Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'nde paylaşılacak.

Tek katlı, 154 metrekare kullanım alanına sahip bir yapı olan müzenin bünyesinde barkovizyon alanı, giriş holü ve 62 metrekarelik ana sergi salonu bulunuyor.

Müzenin açılışının, 18 Eylül Cuma günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla yapılması öngörülüyor.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 14 Ağustos 1974'te başlayan ikinci aşaması sırasında, Rum güvenlik güçleri ile EOKA terör örgütü mensupları Gazimağusa yakınlarındaki Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerine saldırdı.

Rum güvenlik güçleri desteğindeki EOKA teröristleri, Sandallar köyünü basarak köylüleri Muratağa'ya götürdü.

Muratağa'daki sivillerle birlikte Sandallar köyünden getirilen çoğu kadın ve çocuk siviller de 14 Ağustos 1974'te öldürülerek toplu mezarlara konuldu.

Atlılar köyündeki Kıbrıslı Türkler de 14 Ağustos 1974'te toplu katliama tabi tutuldular.

Saldırılarda, en küçüğü 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıslı Türk şehit edilerek toplu mezarlara konuldu.

Atlılar'daki toplu mezar 20 Ağustos 1974'te, Muratağa-Sandallar'daki toplu mezar ise bir çobanın toprağın üzerindeki eli fark etmesiyle 1-2 Eylül 1974'te ortaya çıkarıldı.

Mezarlar, Birleşmiş Milletler gözlemcileri ve uluslararası basının önünde açıldı.

Bu katliamlar, Kıbrıs Türklerinin 1963'ten itibaren maruz kaldığı saldırıların en ağır örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA