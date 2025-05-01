KKTC'de TEKNOFEST'te Demir Platform Devrildi, 3 Yaralı

- KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te demir platform devrildi: 3 yaralı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde 20 metre yükseklikteki demir platformun rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025'te 20 metre yükseklikteki demir platform rüzgarın etkisiyle devrildi. Olayda, 3 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralananların tedavi için Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı.

KKTC Başbakanı Üstel yaralıları ziyaret etti

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaralanan vatandaşların sağlık durumları hakkında bilgi almak üzere Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, "TEKNOFEST'in açılış töreninde beklenmedik bir talihsizlik yaşandı. Mayıs ayında hava koşullarının genellikle ılıman olması beklenirken, aniden çıkan şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi sonucunda demir bir standın ne yazık ki devrilmesi sonucu iki yabancı uyruklu vatandaşımız yaralandı. Bu gelişmenin ardından, Sağlık Bakanımız Hakan Dinçyürek ve TEKNOFEST ekibiyle birlikte hastaneyi ziyaret ederek yaralı vatandaşlarımız hakkında bilgi aldık. Ne yazık ki festival alanında bir yanda coşku yaşanırken, diğer yanda üzücü bir olayla karşı karşıya kaldık. Ancak doktorlarımızdan aldığımız sevindirici haber, yaralıların durumunun kontrol altına alındığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu yönündeydi. Bu, hepimiz için büyük bir moral kaynağı oldu. İnşallah bu beklenmedik kazada yaralanan vatandaşlarımız en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce iyileşmelerini temenni ediyorum" denildi.