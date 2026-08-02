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KKTC'de sınır kapısı yakınında yangın çıktı

KKTC'de sınır kapısı yakınında yangın çıktı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da sınır kapısı yakınlarında yangın çıktığı, bazı ev ve iş yerlerinde zarar oluştuğu bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da sınır kapısı yakınlarında yangın çıktığı, bazı ev ve iş yerlerinde zarar oluştuğu bildirildi.

KKTC itfaiye yetkililerinden edinilen bilgilere göre, yerel saatle 15.30 sıralarında KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ayıran sınırda bulunan Metehan Sınır Kapısı yakınlarında henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bazı ev, iş yeri ve hayvan kümesleri zarar gördü.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangın sırasında sınır geçişlerinin etkilenmediğini aktardı.

İtfaiyenin bölgedeki soğutma çalışmalarına devam ettiği ve yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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