KKTC'de Öğretmenler İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da "Dört Temel Beceride Sınav Hazırlama ve Uygulama Eğitimi" programı düzenlendi.

Türk Dil Kurumundan yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği ve Atatürk Öğretmen Akademisinin destekleriyle hazırlanan programın, 8-11 Eylül tarihlerinde düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, KKTC Milli Eğitim Bakanlığından 80 öğretmenin katıldığı eğitim programının açılış törenine, TDK Başkanı Osman Mert ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ ve çok sayıda öğretmenin katıldığı kaydedildi.