KKTC'de Dijital Sansür Tartışması Büyüyor: Medyaya Yönelik Siber Saldırılar Nedeniyle "Organize Operasyon" İddiası Gündemde

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) medya kuruluşları, gazeteciler ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik siber saldırılar, ifade özgürlüğü ve dijital güvenlik açısından tartışmaları gündeme taşıdı.

Son günlerde KKTC'de haber siteleri, gazeteci ve siyasetçilerin sosyal medya hesaplarının askıya alınması, dijital arşivlerinin silinmesi dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, saldırıların devlet düzeyinde takip edildiğini, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu aracılığıyla gerekli girişimlerin başlatıldığını açıklayarak, Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünün bu baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı.

KKTC'li gazeteci Sabahattin İsmail, saldırıların yüksek bütçeli, profesyonel bir yapı tarafından organize edildiğini ve Hindistan merkezli AiPlex Software Pvt LTD adlı bir şirketle bağlantılı olabileceğini, hesap kısıtlamalarının sistematik bir operasyonun parçası olduğunu öne sürdü.

Online Reputation Management (ORM) adı altında yürütülen bu tür hizmetlerin, telif hakkı kalkanı kullanılarak eleştirel ve kamu yararı taşıyan içerikleri de hedef alabileceği belirtiliyor.

Kişisel hesabı kapatılanlar arasında olan KKTC'nin eski Başbakan ve Meclis Başkanı Sibel Siber ise dijital arşivinin neredeyse tamamen silindiğini belirterek, "hafife alınamayacak" bu girişimlerin sorumlularının ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Özellikle muhalif gazetecilerin hesaplarının kapatılması, arşivlerinin yok edilmesi ve erişim engellerinin yaygınlaşması, gelecekte seçim dönemleri ve kritik kurumlara yönelik daha ağır saldırıların da gündeme gelebileceği endişesini büyüttü.

Kaynak: ANKA