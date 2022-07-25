KKTC'de kavurucu sıcak etkili oluyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Başkent Lefkoşa'da öğle saatlerinde termometreler 44 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcak nedeniyle caddeler tenhalaşırken dışarıda olanlar da gölgelik alanları tercih etti. Bazılarının güneşten korunmak amacıyla şemsiye ve şapka tercih ettiği görüldü. AA muhabirine konuşan Mustafa İpek, sıcak havalarda mümkün olduğu kadar gölgelik yerler ve ağaçların altında serinlediklerini söyledi. İpek, evde ise klima ile serinlediklerini ifade etti. Murat Akın ise gölgelik alanları tercih ettiklerini anlattı. KKTC, sıcak hava kütlesinin etkisinde KKTC Meteoroloji Dairesi, ülkenin alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisinde olduğunu duyurdu. Meteoroloji Dairesinin 26 Temmuz-1 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava açık, sıcaklık iç kesimlerde 38-41, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında olacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli eseceği belirtildi. AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel Kıbrıs Güncel Haberler

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