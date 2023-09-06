KKTC'de katliam kurbanı Türklerin ayrı kabirlere nakledilmesi için Atlılar toplu mezarı açılıyor

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) Türk üyesi Hakkı Müftüzade, Rumlar tarafından 1974'te katledilen 37 Kıbrıslı Türk'ün ceset ve kalıntılarının bulunarak ayrı mezarlara nakledilebilmesi için Atlılar'daki toplu mezarı açma çalışmalarının başladığını bildirdi.

Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) Türk üyesi Hakkı Müftüzade, Rumlar tarafından 1974'te katledilen 37 Kıbrıslı Türk'ün ceset ve kalıntılarının bulunarak ayrı mezarlara nakledilebilmesi için Atlılar'daki toplu mezarı açma çalışmalarının başladığını bildirdi.

Müftüzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezarı açma çalışmalarının ailelerin katliam kurbanları için ayrı mezar yeri talepleri üzerine komitenin kararıyla başlatıldığını, toplu mezardaki kazı işleminin bir an önce sonuçlanmasını arzuladıklarını söyledi.

Atlılar'da teknik bir ekibin dikkatli ve hassas çalışma yürüttüğünü kaydeden Müftüzade "Başka bir toplu mezardan getirilip Atlılar'daki toplu mezara gömülen 37 kişinin ceset ve kalıntılarını bulmaya çalışıyoruz. Çalışmaların sonucunda 37 kişinin kimliklerini tespit ederek Atlılar'da daha önce gömülenler ile ayrıştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Toplu mezarın açılma ve tespit sürecinin 6 ay kadar sürebileceğini anlatan Müftüzade, daha sonra çıkarılan ceset ve kalıntıların DNA tespiti için ABD'ye gönderileceğini bildirdi.

Çalışmaları tamamladıktan sonra ailelerin istekleri doğrultusunda katliam kurbanlarının her birinin ayrı mezara nakledileceğini belirten Müftüzade, bunun süresini şimdiden kestirmenin zor olduğunu ifade etti.

Rumlar tarafından 14 Ağustos 1974'te Atlılar köyünden alınan çoğu kadın ve çocuk 37 Kıbrıs Türkü şehit edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında kalan Atlılar Şehitliği içindeki toplu mezarda, 1974'te katledilen 37 kişinin yanı sıra EOKA terör örgütü tarafından 1958'de katledilen 4 Kıbrıs Türkü'nün de kalıntıları bulunuyor.