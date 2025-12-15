Haberler

KKTC sahilinde bulunan cesedin, Hatay'da kaybolan balıkçıya ait olduğu belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahilinde bulunan cesedin, Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki balıkçı Refik Sahiloğulları'na ait olduğu DNA testiyle tespit edildi. Aile, KKTC'ye giderek cenazenin defin işlemleri için hazırlıklara başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan cesedin, Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçı 57 yaşındaki Refik Sahiloğulları'na ait olduğu tespit edildi.

Dün KKTC sahilinde bulunan bir cesedin 2 Aralık'ta Çevlik Sahili'nde tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Sahiloğulları'na ait olma ihtimali üzerine Sahiloğulları'nın aile fertleri KKTC'ye gitti.

Aile yakınlarından alınan DNA örneğiyle, cesedin Sahiloğulları'na ait olduğu belirlendi.

Cenazenin, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde 2 Aralık'ta tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Kupası'nda değişiklik

Türkiye Kupası'nda değişiklik: Taraftarlar bu habere sevinecek
Trafik derdine son! Uçan elektrikli otomobil gelecek yıl yollarda

Trafik derdine son! Uçan elektrikli otomobil gelecek yıl yollarda
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Bahar dizisi final yapıyor

Gün değişikliği de kurtarmadı, o dizinin fişi çekildi
Türkiye Kupası'nda değişiklik

Türkiye Kupası'nda değişiklik: Taraftarlar bu habere sevinecek
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor

Ünlü şarkıcıya şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title