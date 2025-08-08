KKTC'de ana trafo patladı, ülke geneline elektrik verilemiyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güneşköy Trafo Merkezi'nde meydana gelen patlama nedeniyle sabah saat 05.00'ten itibaren ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana trafolardan birinde meydana gelen patlama sebebiyle ülke geneline elektrik verilemediği bildirildi.
TRAFO PATLADI
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ana trafolardan Güneşköy Trafo Merkezi'nde sabah erken saatlerde patlama oldu.
ÜLKE GENELİNDE ELEKTRİK VERİLEMİYOR
Yetkililer, patlama sebebiyle ülke geneline sabah saat 05.00'ten itibaren elektrik verilemediğini belirtti. Arızalı kısım sistemden ayrılarak santrallerin devreye girmesiyle bazı bölgelere enerji verileceği duyuruldu. Yetkililer, KKTC geneline elektriğin tam olarak ne zaman sağlanacağı konusunda ise bilgi vermedi.
Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel