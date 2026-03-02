KKTC Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında toplandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla başlayan sürecin KKTC'ye etkileri ele alınarak çeşitli senaryolar çerçevesinde ayrıntılı değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın başkanlığındaki toplantıya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer katıldı.

KKTC Cumhuriyet Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın çağrısı üzerine toplanmıştı.