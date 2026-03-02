Haberler

KKTC Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhuriyet Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının KKTC'ye etkilerini değerlendirerek çeşitli senaryolar üzerinde toplandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında toplandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla başlayan sürecin KKTC'ye etkileri ele alınarak çeşitli senaryolar çerçevesinde ayrıntılı değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın başkanlığındaki toplantıya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer katıldı.

KKTC Cumhuriyet Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın çağrısı üzerine toplanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

Fotoğraf Tel Aviv'den!
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

İran: Netanyahu'nun ofisini vurduk, akıbeti meçhul
İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri

İran'da Hamaney sonrası iktidar mücadelesi ve güç dengeleri
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar