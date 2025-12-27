Haberler

Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yeni yıl konseri düzenledi. Konser, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi tarafından ev sahipliği yapılarak gerçekleştirildi ve yoğun ilgi gördü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yeni yıl konseri verdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni yıl konseri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirildi.

Konsere, Türkiye ve KKTC'den çok sayıda siyasi ve askeri yetkililerle sanatseverler katıldı.

Orkestra şefliğini Ali Hoca'nın üstlendiği yeni yıl konseri, katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken orkestranın performansı uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
