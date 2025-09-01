Kumsal Katliamı'na Anma Ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kumsal Katliamı'nda ailesi katledilen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Tatar, KKTC tarihine "Kanlı Noel" olarak geçen 24 Aralık 1963 gecesinde, Rum terör örgütü EOKA tarafından ailesi şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. İlhan ile katliamın yapıldığı ev olan Barbarlık Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Barbarlık Müzesi'nin, teknolojik donanımı ve altyapısı ile kısa süre önce restore edildiğine işaret eden Tatar, Kumsal Katliamı'nda şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan'ın acısının asla unutulmayacağını vurguladı.

Tatar, geçen yıllarda yaşamını yitiren Nihat İlhan'ı da rahmetle andı.

Rum çeteleri, 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal bölgesindeki saldırılarına devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan banyo küvetinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Bu olay tarihe "Kumsal Katliamı" ya da "Banyo Katliamı" olarak geçmişti.